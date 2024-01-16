Состоялось заседание пресс-группы при ЦИК Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 16 января состоялось заседание пресс-группы в связи с назначенными на 7 февраля 2024 года внеочередными выборами президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на заседании, в котором приняли участие члены ЦИК, представленные в пресс-группе, и представители соответствующих медиаструктур, входящих в группу, а также международный наблюдатель, сначала была предоставлена информация о ходе предвыборных агитационных процессов. Было отмечено, что предвыборная агитационная кампания стартовала 15 января и завершится за 24 часа до начала голосования. Семь зарегистрированных кандидатов, выдвинутых различными политическими партиями или самовыдвиженцев, присоединились к свободной избирательной борьбе.

В то же время доведено до внимания, что для проведения предвыборной агитации обеспечены широкие возможности и всесторонние условия. Так, для встреч с избирателями кандидатам в президенты и политическим партиям, от которых эти кандидаты зарегистрированы, выделено 139 открытых и 139 закрытых – в целом 278 мест по 125 избирательным округам. В этих местах, которые являются бесплатными для всех субъектов предвыборной кампании, встречи с избирателями можно проводить без получения какого-либо разрешения, просто предупредив соответствующую окружную избирательную комиссию во избежание совпадения по времени со встречами других кандидатов и политических партий.

Избирательный кодекс также устанавливает возможность использования иных мест, не запрещенных законодательством. В случае обращения кандидатов предусматривается предоставление окружными избирательными комиссиями в сотрудничестве с местными учреждениями других помещений с соблюдением принципа равенства и на одинаковой для всех субъектов избирательной кампании основе.

Было также подчеркнуто, что на этих выборах, помимо газет «Азербайджан», «Халг газети», «Бакинский рабочий», созданы возможности для публикации в газете «Республика», и, таким образом, количество периодических изданий, в которых можно проводить предвыборную агитацию на бесплатной основе, увеличено до четырех. Поступление и удовлетворение 44 запросов СМИ на предвыборную агитацию на платной основе являются показателем более высокой по сравнению с предыдущими годами активности средств массовой информации на предстоящих выборах.

Кроме того, отмечено, что Общественная телерадиокомпания выделила 6 часов бесплатного эфирного времени в неделю, что вдвое превышает объем, предусмотренный законодательством. Три часа из этого времени имеющие право лица используют в формате круглого стола на телевидении и три часа – на радио. Первые дебаты прошли в Общественной телерадиокомпании 15 января, никаких противоречащих законодательству инцидентов не произошло. Эфирное время будет представляться регулярно в прайм-тайм – три раза в неделю по одному часу в 21:00 по телевидению и столько же по радио. Впервые дебаты транслируются напрямую с официального аккаунта Общественного телерадиовещания в социальной сети, что играет важную роль и служит дополнительным инструментом в деле донесения предвыборной программы кандидатов до более широкой аудитории.

На заседании были еще раз озвучены функции, полномочия и обязанности пресс-группы при ЦИК. Отмечено, что контроль за соблюдением правил предвыборной агитации в СМИ осуществляет пресс-группа, деятельность которой регулируется Избирательным кодексом и принятым ЦИК соответствующим положением. Большинство ее членов — специалисты, работающие в сфере журналистики. В своей деятельности группа руководствуется законодательными требованиями к предвыборной агитации, а также другими принятыми ЦИК нормативными актами. Пресс-группа также принимает меры по соблюдению установленных правил и методов проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации и при необходимости выносит свои предложения на обсуждение ЦИК.

На заседании пресс-группы обсуждались также роль и обязанности СМИ на выборах. Отмечено, что средства массовой информации свободно и беспрепятственно участвуют в выборах и вносят важный вклад в информирование общественности. Помимо прав, законодательством определены обязанности и ответственность СМИ как по обеспечению открытости и прозрачности процессов на этапе предвыборной агитации, так и при осуществлении своей профессиональной деятельности в день голосования. Все участники избирательного процесса должны строго соблюдать требования Избирательного кодекса и соответствующего законодательства.

До сведения присутствующих также была доведена возможность проведения следующих заседаний пресс-группы в случае необходимости или при поступлении запроса.

По итогам заседания пресс-группы состоялись обширные дискуссии по различным вопросам, связанным с освещением выборов в СМИ, общими требованиями к предвыборной агитации, ролями и обязанностями субъектов, имеющих право участвовать в этом этапе, а также в связи с функциями пресс-группы, были даны ответы на многочисленные вопросы участников.