Валентина Матвиенко поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву, сообщает в понедельник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с очередной убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Выборы - важный этап в истории любого государства. Состоявшееся свободное волеизъявление граждан Азербайджана показало сплоченность нации, продемонстрировало высокий уровень доверия тому курсу, которым идет страна под Вашим мудрым руководством. Уверена, Ваши профессионализм и огромный опыт будут способствовать обеспечению социально-экономической стабильности, повышению благосостояния народа и неуклонному росту международного авторитета Азербайджанской Республики.

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства. Они и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана.

Примите уверения в моем самом высоком уважении", - говорится в письме.