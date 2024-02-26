Нуман Куртулмуш поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - С глубоким почтением чту память шехидов, убитых в Ходжалы 26 февраля 1992 года армянами, не пожалевших детей, стариков и женщин, и искренне разделяю боль азербайджанского народа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша в аккаунте социальной сети X.

"Даже если весь мир проигнорирует жертв этого преступления против человечества, они все равно были и останутся в нашей памяти", - подчеркнул он.

Отметим, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!