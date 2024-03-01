Части и подразделения Сил спецназа Азербайджана выполнили задачи по ведению спецопераций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, продолжаются тактико-специальные учения с частями и подразделениями Сил специального назначения на тему "Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов".

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Спецназ, совершивший тактические передислокации на лыжах в высокогорной местности, выполнил задачи по скалолазанию и преодолению препятствий в заснеженной местности, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему, эвакуации его транспортными средствами, предназначенными для труднопроходимой местности, и другие задачи по ведению специальных операций.

На тактико-специальных учениях спецназовцы продемонстрировали высокий профессионализм", - говорится в сообщении ведомства.

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