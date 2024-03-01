Названы дата и повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, заседание состоится 5 марта.

В повестку заседания вошли следующие вопросы:

1. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о внесении изменений в решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям" Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

2. Годовой доклад уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2023 году.

3. Проект конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в конституционные законы Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" и "О нормативных правовых актах" (первое чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона "О медиа" Азербайджанской Республики от 30 декабря 2021 года №471-VIQ (первое чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций касательно принимающей страны в связи с проведением тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума в городе Баку в 2026 году".

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Абшеронского района".

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 5 мая 2022 года № 523-VIQ "О продовольственной безопасности".

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об объединении, функционировании, упразднении муниципалитетов" (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приватизации государственного имущества" (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Консульский устав Азербайджанской Республики", утвержденный законом № 782 Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" (второе чтение).

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