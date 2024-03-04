Болгария намерена присоединиться к проекту электрического кабеля по дну Черного моря - Росен Димитров Желязков

БАКУ /Trend/ - Болгария намерена присоединиться к проекту электрического кабеля по дну Черного моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал председатель Народного собрания Республики Болгария Росен Димитров Желязков в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Отметив, что отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства, Росен Димитров Желязков подчеркнул сотрудничество парламентских делегаций двух стран в международных институтах. Он коснулся строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Гость поздравил с проведением нашей страной COP29, отметил важность проектов, реализуемых Азербайджаном в сфере зеленой и возобновляемой энергии, несмотря на наличие богатых ресурсов ископаемого топлива. Выразив намерение Болгарии присоединиться к проекту прокладки электрического кабеля по дну Черного моря, он сказал, что наши страны успешно сотрудничают в энергетической сфере в целом", - сказал он.