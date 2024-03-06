Такие руководители, как Макрон ставят свою страну в затруднительное положение - мнение

БАКУ /Trend/ - Такие руководители, как Макрон ставят свою страну в затруднительное положение.

Об этом сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

"Сегодня в мире происходят напряженные процессы. Понимание этих процессов, умение решать возникающие проблемы - одна из главных задач руководителей государств. В этом плане выгодно отличаются умные, умеющие стратегически мыслить руководители стран с долгосрочными программами. Но есть и такие политические игроки с несерьезной репутацией, как Эммануэль Макрон, которые ставят свою страну в затруднительное положение", - сказал он.

Депутат отметил, что недавние заявления президента Франции Э.Макрона о России и НАТО поставили в нелепое положение не только его самого, но и его страну.

"Тот факт, что Макрон сначала пытался спровоцировать НАТО на противостояние с Россией, а затем заявил, что он сказал это "просто так", ясно показывает, насколько он легкомысленный и безответственный политик. Это также показывает, что Макрон не разбирается в мировой политике, соотношении сил", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!