Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах".
Как сообщает в понедельник Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах":
Председатель Наблюдательного совета:
Эльчин Юсубов - специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Члены Наблюдательного совета:
Эльнур Алиев - первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Сарван Джафаров - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Анар Керимов - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Намиг Гумматов - первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.