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Азербайджан требует от Армении полностью выплатить компенсацию за ущерб природе

Политика Материалы 12 апреля 2024 16:14 (UTC +04:00)
Азербайджан требует от Армении полностью выплатить компенсацию за ущерб природе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан требует от Армении прекратить нарушения Бернской конвенции и выплатить компенсацию за разрушение окружающей среды.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что на основании многочисленных имеющихся доказательств широкомасштабного разрушения окружающей среды, совершенного Арменией в ходе 30-летней оккупации азербайджанских территорий, 18 января 2023 года Азербайджаном был начат первый арбитражный процесс.

12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое официальное судебное заседание по иску Азербайджана в рамках межгосударственного арбитража в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

В рамках арбитража Азербайджан попросил трибунал положить конец всем продолжающимся нарушениям Бернской конвенции со стороны Армении и потребовать полной выплаты компенсации за разрушение окружающей среды.

Это не только создаст прецедент как важный шаг в судебных разбирательствах по окружающей среде, но и обеспечит реальную эффективность международно-правовых обязательств, налагаемых на государства в отношении биоразнообразия. Это также, в свою очередь, серьезное усилие по обеспечению справедливости, говорится в заявлении.

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