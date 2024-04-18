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Мы должны бороться с колониализмом - член Сената Новой Каледонии

Политика Материалы 18 апреля 2024 16:19 (UTC +04:00)
Мы должны бороться с колониализмом - член Сената Новой Каледонии

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Мы должны бороться с колониализмом.

Об этом сказал член Сената Новой Каледонии Морис Вимиан на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее", сообщает в четверг Trend.

"Азербайджан протянул нам руку помощи. Мы благодарим Азербайджан", - сказал он.

Морис Вимиан отметил, что сегодня с Францией ведутся различные переговоры.

"Она вмешивается в деятельность наших институтов. Франция продолжает проводить такую политику, что даже сегодня канакский народ очень мало представлен на административных должностях. Франция продолжит политику, проводимую в прошлом, она будет препятствовать нам, но и мы продолжим нашу борьбу", - сказал он.

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