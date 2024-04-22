Экономические проекты с Азербайджаном и Казахстаном предвещают дивиденды для Армении - взгляд из Астаны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева добился без единого выстрела возвращения ранее оккупированных Арменией четырех сел Газахского района. Процесс, который глава государства начал в 2020 году и в связи с чем велась интенсивная работа, как видно, нашел свое логическое завершение.

Комментируя Trend новую конфигурацию безопасности в регионе, директор Института прикладных этнополитических исследований, казахстанский политолог Талгат Калиев отметил, что очередной раунд азербайджанско-армянских переговоров, который завершился подписанием ряда соглашений можно расценивать как хорошее движение в направлении полного мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"В данный момент Ереван проявляет достаточно политической зрелости и мудрости, поскольку стабилизация ситуации на Южном Кавказе и достижение мира Армении со своими ближайшими соседями Азербайджаном и Турцией позволит Еревану, в первую очередь, обрести позитивные экономические перспективы и наладить хорошие торговые взаимоотношения и, в том числе, получить хороший профит от развития Транскаспийского международного транспортного маршрута", - сказал он.

По мнению Калиева, Ереван будет двигаться в этом направлении.

"Тем более, что сейчас в этот процесс включился и Казахстан в качестве переговорщика на уровне президента Касым-Жомарта Токаева, который совершил дипломатический вояж и в Баку и в Ереван и встречался с обоими лидерами", - добавил политолог.

В свою очередь, казахстанский политолог, профессор кафедры медиакоммуникации и истории Казахстана АО "МУИТ" Сакен Мукан сообщил Trend, что соглашение сторон и возвращение азербайджанских сел не стало для него неожиданностью.

"Так как в последнее время активизация в нормализации отношений между двумя стран идет достаточно быстро, что имеет свою долгосрочную перспективу. Вывод российских миротворцев с территории Азербайджана, а также "натянутые" армяно-российские отношения на сегодняшний день дают основание Еревану исходить из своих национальных интересов во имя вовлечения в будущие региональные экономические проекты", - подчеркнул он.

По его словам, Армения может иметь достаточные дивиденты от региональных экономических проектов с выходом на рынок Китая через Азербайджан и Казахстан, а не так как сейчас через Туркменистан, что является достаточно затратным и бюрократическим.

Сакен Мукан упомянул, что спекулировать по поводу будущего мирного соглашения на данном этапе пока рано, однако сегодня наблюдаются позитивные процессы в данном направлении.

"Считаю, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не спроста совершил официальный визит в Ереван. Целью визита, по моему мнению, было "прощупывание" почвы для установления мира и достижения соглашений между двумя странами. Президент Казахстана предложил также для переговоров казахскую площадку", - сказал он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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