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На границе между Азербайджаном и Арменией приступили к процессу уточнения координат

Политика Материалы 23 апреля 2024 11:35 (UTC +04:00)
На границе между Азербайджаном и Арменией приступили к процессу уточнения координат

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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