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Президент Ильхам Алиев пригласил кыргызского коллегу на СОР29

Политика Материалы 24 апреля 2024 13:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев пригласил кыргызского коллегу на СОР29

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова на СОР29.

Как передает Trend, об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы с кыргызским коллегой.

«Я пригласил Садыра Нургужоевича в ноябре принять участие в международной конференции СОР29», - сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, так и решения важных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

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