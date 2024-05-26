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Президент Уганды поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 26 мая 2024 18:56 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Уганда Йовери Кагута Мусевени поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Республики Уганда, от себя лично рад передать Вам, правительству и народу Азербайджанской Республики поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Наши страны работают вместе во имя общих целей, и мы надеемся на создание новых возможностей для сотрудничества, а также дальнейшее укрепление связей между нашими народами. Уверен, что традиционно тесные отношения наших народов будут расширяться и развиваться и в предстоящие годы.

Отмечая этот важный день в истории Вашей страны, желаю Вам здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянного развития и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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