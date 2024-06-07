Назначен начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестра минюста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова Эльшад Мамедли назначен начальником Главного управления нотариата, регистрации и реестра, сообщает в пятницу Trend.

Эльшад Мамедли родился в 1986 году. В 2008 году он окончил бакалавриат Бакинского государственного университета по специальности "правоведение". В рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах" в 2010-2012 годах он учился в магистратуре по специальности "европейское право" в Вюрцбургском университете имени Юлиуса-Максимилиана в Германии, а также работал научным сотрудником на юридическом факультете университета.

Эльшад Мамедли в 2013-2019 годах работал юрисконсультом и главным юрисконсультом в Правовом департаменте Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Также в 2017-2022 годах он преподавал гражданское право в группах SABAH юридического факультета Бакинского государственного университета.

Отметим, что Эльшад Мамедли учился в докторантуре по специальности "сравнительное право" в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера в Германии в 2019-2023 годах и за это время провел множество научных исследований в различных областях гражданского права.

До назначения на должность начальника Главного управления нотариата, регистрации и реестра он работал юрисконсультом в немецкой юридической компании "Lupp+Partner Partnerschaft mbB".

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