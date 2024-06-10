Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Беларусь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой совершила официальный визит в город Минск (Беларусь).

Как сообщает в понедельник Trend, в Национальном аэропорту Минска председателя Милли Меджлиса встречали председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Сивец, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев и другие официальные лица.

В рамках визита Сахибы Гафаровой предусмотрен ряд встреч.

В состав делегации входят руководитель рабочей группы парламента Азербайджана по межпарламентским связям с Беларусью Зияд Самедзаде, депутаты Агалар Велиев, Арзу Нагиев и другие официальные лица.

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