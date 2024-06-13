Минск ответил на заявления Пашиняна: Мы продолжим взаимодействие с братским Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Минск спокойно оценивает импульсивные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в Telegram-канале написал советник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.

По его словам, Республика Беларусь не вмешивается во внутриполитические процессы в Армении, а также в сферу внешней политики Еревана, но, на основании принципов взаимности страна ожидает схожих подходов от своих партнеров и союзников.

"Вместе с тем, выбор партнеров и союзников является суверенным делом официального Минска и в этом случае подход "или-или" является для нас неприемлемым. Мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с братским Азербайджаном во всех сферах, включая военно-техническую", - говорится в публикации.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока там президент Лукашенко, из-за его заявлений в Азербайджане.

'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко", - сказал он.

Ранее на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Лукашенко, в частности, заявил:

"Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу".

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