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Поражение коалиции Макрона - результат некомпетентной политики (Видеоинтервью)

Политика Материалы 1 июля 2024 20:20 (UTC +04:00)
Поражение коалиции Макрона - результат некомпетентной политики (Видеоинтервью)
Фото: Emmanuel Macron / X

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Итоги первого тура парламентских выборов во Франции оказались для Макрона неутешительными. После первого тура голосования лидирует партия Марин Ле Пен "Национальное единство". Макрон призвал к "демократическому единству" против "национального единства" Жордана Барделла и Марин Ле Пен во втором туре.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, ход процессов показал, что доверие к Макрону во Франции снижается.

"Для этого есть много объективных причин. Сегодня французы сказали Макрону свое последнее слово. Как известно, проводимая им в стране политика не принималась народом. Макрон не оправдал доверия, оказанного ему на президентских выборах", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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