БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Исполнительной службы министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, соответствующим приказом министра юстиции Азербайджана Видади Мамедов был назначен на должность начальника Исполнительной службы.

Видади Мамедов родился в 1974 году. В 1997 году он окончил университет Докуз Эйлюль Турецкой Республики со степенью бакалавра по специальности юриспруденция, в 2004 году - университет Азербайджан со степенью магистра по специальности юриспруденция.

Начав свою трудовую деятельность в 1998 году юристом в Объединенной детской больнице Шекинской центральной районной больницы, Видади Мамедов в 2001-2003 годах работал на различных должностях в Исполнительной службе министерства юстиции, а в 2003-2007 годах - в Главном управлении регистрации и нотариата.

С 2007 года он работал судьей Низаминского районного суда города Баку, а с 2010 по 2022 годы - судьей и председателем Административно-экономической коллегии Бакинского апелляционного суда.

С 2022 года до сегодняшнего назначения Видади Мамедов работал судьей Гражданской коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2023 года Видади Мамедов награжден медалью "Терегги".

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