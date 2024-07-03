БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Главного медицинского управления министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, соответствующим приказом министра юстиции Азербайджана Джамиль Камилли назначен начальником Главного медицинского управления министерства юстиции.

Джамиль Камилли родился в 1987 году. В 2010 году он окончил Азербайджанский медицинский университет по специальности "общая хирургия". В 2012-2015 годах он занимался медико-научными исследованиями на медицинском факультете Университета Хаджеттепе Турецкой Республики, получив высшую специальную степень по гастроэнтерологии.

Начав свою трудовую деятельность в 2008 году в Клиническом медицинском центре, Джамиль Камилли в 2010-2011 годах работал врачом в Центральной больнице Масаллинского района.

В 2016-2019 годах он работал врачом-гастроэнтерологом в Республиканском лечебно-диагностическом центре, а с 2019 года до сегодняшнего назначения - в ООО "Leyla Medical Center".

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