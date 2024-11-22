Президент Ильхам Алиев: ICAPP зарекомендовала себя в качестве престижной и перспективной платформы для сотрудничества

БАКУ /Trend/ - ICAPP, объединяющая более 350 политических партий Азии и Океании, за двадцать четыре года деятельности зарекомендовала себя в качестве престижной и перспективной платформы для сотрудничества. В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы общечеловеческого и глобального значения, происходит обмен мнениями и опытом между участвующими в ней высокопоставленными представителями власти, известными общественно-политическими деятелями и квалифицированными экспертами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

Отмечается, что ICAPP объединяет множество политических партий и вносит существенный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между странами и народами Азии.

«XII Генеральная ассамблея ICAPP посвящена вопросу, имеющему важное значение для всего человечества. Тема «В поисках мира и примирения» затрагивает один из наиболее важных вопросов и стратегических приоритетов, стоящих перед странами и народами в свете современных реалий, в частности военно-политических потрясений, вооруженных конфликтов и напряженных противостояний», - подчеркивается в послании Президента Азербайджана.