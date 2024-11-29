Макрон и Пашинян: какова новая цель тандема неудачников?

БАКУ /Trend/ - Попытки Франции и Армении повлиять на информационное пространство и общественное мнение в связи с Азербайджаном осуществляются уже не просто на уровне локальных кампаний, а в рамках более масштабных и целенаправленных "стратегий".

Этот подход в последние годы стал составной частью информационных атак различных стран Запада, нацеленных на Азербайджан, и был наглядно продемонстрирован в связи с COP29.

Франция находится на передовой этих атак. Одним из примечательных элементов кампании, организованной против Азербайджана, была "операция "Грета Тунберг". Основной целью было очернить успехи Азербайджана в экологической сфере во время COP29 и подорвать имидж страны на международной арене. В то же время планировалось повлиять на общественно-политическую жизнь Грузии и создать искусственные проблемы между двумя странами. В рамках этого сценария в Тбилиси были организованы различные акции.

"План" не только не дал ожидаемых результатов; напротив, для азербайджанского общества совершенно очевиден заказной характер этих акций. В частности, провокационная деятельность блогеров, участвовавших в этой кампании, и публикуемая ими предвзятая информация еще раз показали, какие силы стоят за ними.

В ходе широких дискуссий в социальных сетях и местных СМИ было подчеркнуто, что эти попытки были заказными, и азербайджанское общество продемонстрировало твердую позицию против этих провокаций.

Кроме того, использование имиджа Греты Тунберг, одной из ключевых фигур кампании, также не произвело ожидаемого эффекта. Призывы Греты не были восприняты всерьез ни в Азербайджане, ни в Армении. Влияние "операции" на армянское общество также оказалось не таким, как ожидалось. В армянском обществе интерес к таким международным кампаниям находится на достаточно низком уровне. Наибольшее внимание армян привлекают тяжелая социально-экономическая ситуация внутри страны, коррупция и политический хаос. По этой причине истеричные призывы Греты Тунберг не получили широкой поддержки и в Ереване.

В глобальном масштабе интерес к Грете Тунберг в масс-медиа также заметно снизился в последние годы. Акции, проводимые с использованием ее имени, уже не имеют такого широкого резонанса, как раньше.

Кампания, организованная против Азербайджана в период COP29, тоже оказалась неэффективной, как и другие провокационные акции.

Тот факт, что Франция является основным инициатором этой операции, еще раз доказывает ее двойные стандарты в регионе. С другой стороны, это можно расценить как попытку Франции углубить отношения стратегического партнерства с Арменией. Однако официальный Париж не только не смог сделать "эффективный шаг" против Азербайджана по данному сценарию, но и более ясно раскрыл свою манипулятивную политику. Это также еще раз продемонстрировало, что Азербайджан сохраняет авторитет в международном сообществе и усиливает сопротивление иностранным провокациям.

Естественно, совместная деятельность Франции и Армении в области информационной войны не ограничивается этим. Тотальная политическая и дипломатическая поддержка Эммануэлем Макроном Еревана свидетельствует о стремлении Армении укрепить свои позиции не только в регионе, но и в Европе. Целью Франции было одним выстрелом поразить две цели: вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Грузии и подорвать международный имидж Азербайджана.

Франция так же стремится представить нашу страну как "государство, которое не решает экологических проблем". Наряду с этим, французские СМИ публикуют статьи, в которых наблюдаются элементы вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Париж и Ереван уже осознают неэффективность традиционных методов информационной войны и пытаются реализовать новые стратегии манипулирования социальными медиа. Основная цель новой "методологии" - посеять семена недоверия в азербайджанском обществе, нанести удар по международному имиджу страны.

Одной из составных частей "стратегии", реализуемой органами спецслужб Франции и Армении, является усиление влияния через каналы YouTube, которые привлекают более широкую аудиторию. Распространяя по этим каналам предвзятую информацию, они пытаются манипулировать мнением людей. В рамках "стратегии", о которой мы говорим, в социальных сетях поднимаются различные темы с целью разжигания конфликтов.

Азербайджанское общество оказывает достаточное сопротивление этим манипуляциям Франции и Армении. Выявление манипуляций в социальных сетях и проведение широких кампаний по повышению осведомленности общественности сводит на нет эффективность действий манипуляторов.

"Стратегии" Франции и Армении в области информационной войны разоблачаются и отвергаются обществом.

Азербайджанское общество обрело достаточный опыт самообороны касательно попыток манипуляций со стороны Франции и Армении. Медиа-пространство Азербайджана, будучи достаточно независимым и сильным, быстро разоблачает внешние воздействия.

Кроме того, азербайджанская диаспора так же реагирует на подобные кампании на международной арене.

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