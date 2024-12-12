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Азербайджан активно проводит работы на своей территории по Зангезурскому коридору - министр

Политика Материалы 12 декабря 2024 13:29 (UTC +04:00)
Азербайджан активно проводит работы на своей территории по Зангезурскому коридору - министр

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика активно проводит работы по Зангезурскому коридору на своей территории.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что большая часть строительства железной дороги уже завершена.

"Работа над другой частью продолжается. В то же время, в соответствии с соглашением, достигнутым с Исламской Республикой Иран, продолжается строительство моста через реку Араз. То есть продолжаются работы по выполнению маршрута между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой через Иран.

Что касается выполнения Арменией своих обязательств и открытия коридора по своей территории, здесь все зависит от полного выполнения Арменией этого соглашения. Но пока нет окончательного положительного решения по этому вопросу", - отметил министр.

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