Азербайджан и Марокко расширяют сотрудничество в сфере СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась встреча между председателем Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исметом Саттаровым и председателем Высшего управления по аудиовизуальным коммуникациям Королевства Марокко (HACA) Латифой Ахарбаш, в рамках которой был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как передает Trend, подписание документа стало важным шагом в укреплении аудиовизуального партнерства между двумя странами.

На встрече Исмет Саттаров отметил, что культура, природа и гостеприимство Марокко произвели на него глубокое впечатление. Он подчеркнул, что Азербайджан с таким же дружелюбием относится к развитию отношений с Марокко. По его словам, взаимное доверие между странами открывает новые горизонты для сотрудничества.

Саттаров также сообщил, что в Азербайджане работают два международных телеканала, что создает широкие перспективы для партнерства. Особое внимание было уделено важности обмена опытом в условиях влияния цифровых технологий и искусственного интеллекта на сферу СМИ. Он выразил уверенность, что это сотрудничество принесет пользу обеим сторонам, подчеркнув, что Марокко играет важную роль в арабоязычном мире и может стать мостом для укрепления связей с другими арабскими странами.

Латифа Ахарбаш, со своей стороны, отметила, что ее второй визит в Азербайджан вновь оставил самые положительные впечатления. Она высоко оценила перспективы сотрудничества, основанного на искренней дружбе и взаимном доверии между двумя странами, и подчеркнула значимость обмена опытом в эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Во время встречи заведующий сектором коммуникаций Аудиовизуального совета Азербайджана Талех Гулиев представил подробную презентацию об аудиовизуальной сфере страны. Он напомнил, что Азербайджан стал первой страной на постсоветском пространстве, отменившей цензуру, и что в стране действует множество независимых медиаорганизаций.

Встреча завершилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес, и обе стороны выразили уверенность в успешном развитии партнерства.