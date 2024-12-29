Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с крушением самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» в Казахстане и гибелью 38 человек.

Как сообщает Trend, в адресованном Президенту Ильхаму Алиеву письме Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что с большой печалью узнал о крушении самолета.

С глубокой скорбью выразив соболезнования и солидарность главе нашего государства и азербайджанскому народу, Президент Германии отметил, что в этом тяжелое время его мысли с теми, кто потерял членов своих семей и друзей.

Он пожелал скорейшего и полного выздоровления раненым и подчеркнул, что надеется на быстрое продвижение в расследовании этой трагедии.