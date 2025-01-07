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Президент Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован

Политика Материалы 7 января 2025 22:31 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - … Затем против нашего посольства был совершен теракт, и это был организованный теракт. Было много факторов, дающих основание утверждать это.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января..

«Во-первых, в течение примерно 40 минут туда не подъехала ни одна полицейская машина. Хотя это случилось в центре столицы. На следующий день террориста сразу же объявили психически больным, несмотря на то, что любая медэкспертиза длится несколько дней. Этот человек в тот же день, когда совершил террор, дал интервью СМИ. С того инцидента прошло два года. По сей день приговор в отношении этого человека не приведен в исполнение. Все это говорит о том, что это было организовано», - отметил глава государства.

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