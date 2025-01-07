Президент Ильхам Алиев: Если это Франция, то, оказывается, Франция – бедная страна

БАКУ /Trend/ - На территории, считающейся Францией, 70–75% населения живут в условиях бедности. Почему это должно происходить во Франции? Президент Франции приезжает туда и говорит: «Если бы не Франция, вы жили бы в десять тысяч раз хуже». Куда уж хуже? Семьдесят пять процентов населения живут в бедности, 30–40% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Если это Франция, то, оказывается, Франция – бедная страна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Азербайджанское общество уже обозначило свою позицию, и деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется, растет. Я повторюсь: если этот процесс начался по определенным причинам, то сегодня он уже стал частью нашей жизни. Встречаться с представителями этих регионов, слышать их проблемы из первых уст, видеть в их глазах тоску и угасшую надежду – это одновременно и тяжело, и очень знакомо. Потому что мы тоже долгие годы находились в похожей ситуации. В период, когда мы не были независимыми, мы жили мечтой о независимости, по крайней мере, большая часть нашего общества. Мы добились независимости и сразу же подверглись оккупации, это произошло даже раньше. Эта несправедливость была частью нашей жизни, и мы избавились от нее благодаря воле нашего народа. Но эти народы фактически не имеют доступа к средствам массовой информации. Их запугивают, против них уже сложилась система несправедливости. И число сторон, организаций, которые хотят встать на их защиту, крайне мало. Потому что, повторюсь, я это уже говорил, никто не хочет головной боли, никто не хочет столкновений с большими государствами, которые, по крайней мере, таковыми себя считают. Но мы это делаем и будем делать. Пока эта практика колониализма продолжается, мы будем рядом с этими народами. Это уже воспринимается азербайджанским обществом как моральный долг. И как вы отметили, наши телеканалы, посещая эти регионы и знакомясь с положением людей на месте, еще раз видят эту горькую картину.

Честно говоря, лет, может, десять назад я и сам не так много знал об этих регионах. Но информация, вскрывшаяся после этого последнего урагана, снова глубоко потрясла меня. Оказалось, что на территории, считающейся Францией, 70–75% населения живут в условиях бедности. Почему это должно происходить во Франции? Президент Франции приезжает туда и говорит: «Если бы не Франция, вы жили бы в десять тысяч раз хуже». Куда уж хуже? Семьдесят пять процентов населения живут в бедности, 30–40% жилого фонда находится в аварийном состоянии. Если это Франция, то, оказывается, Франция – бедная страна. Просто удерживать эту территорию как стратегический пункт, грабить ее природные ресурсы, угнетать народы, подвергать их ассимиляции, лишать их идентичности, языка, культуры – это варварство. Это не делает чести ни одной стране.

До последних лет все это скрывалось. Никто об этом не говорил, никто никуда не приглашал людей из этих регионов. Когда там начались справедливые протесты, посмотрите, с какой жестокостью Франция их подавила: 13 человек погибли, тысяча человек арестованы. Их отправили из этих регионов на основные территории Франции. Поэтому мы, конечно, как государство заявляем о своей позиции. Но наши неправительственные организации, безусловно, должны продолжать эту работу", - сказал глава государства.