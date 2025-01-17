Состоялось 10-е заседание совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 января в Баку под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоялось 10-е заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Как сообщает Trend, главы правительств сначала провели встречу один на один. Затем состоялось заседание совместной межправительственной комиссии с участием делегаций двух стран.

А.Асадов отметил, что развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Было подчеркнуто, что за прошедший период азербайджано-грузинское стратегическое партнерство вышло на качественно новый уровень, дана высокая оценка активному политическому диалогу между двумя странами и выражено удовлетворение взаимной поддержкой в ​​рамках международных организаций. Особо подчеркивалась взаимная поддержка в вопросе территориальной целостности.

Кроме того, было отмечено, что Азербайджан и Грузия традиционно придают большое значение торгово-экономическому сотрудничеству. Подчеркнуто, что Грузия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, сотрудничество в сфере инвестиций демонстрирует хорошую динамику, и отмечено, что Азербайджан является страной, которая больше всего инвестирует в Грузию.

Были рассмотрены стоящие на повестке дня вопросы по увеличению объема взаимных инвестиций. Подчеркнуто значение сотрудничества в нефтегазовой сфере. В ходе дискуссий обсуждались проекты, реализуемые SOCAR в Грузии, а также затронуты новые перспективные проекты, стоящие на повестке дня. Реализуемые совместно Азербайджаном и Грузией мегапроекты были оценены как пример успешного регионального сотрудничества. Было отмечено, что эти проекты послужили трансформации Южного Кавказа, изменили энергетическую и транспортную карту региона. Подчеркнута важная роль двух стран в реализации проекта Южного газового коридора. В то же время была выражена удовлетворенность началом строительства моста "зеленой энергии" в Европу с участием Азербайджана и Грузии.

Транспортно-транзитная сфера была оценена как одно из важнейших направлений двустороннего сотрудничества. Было подчеркнуто значение совместных усилий для запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс на полную мощность. Отмечено, что благодаря дополнительным инвестициям Азербайджана и усилиям грузинской стороны пропускная способность этой дороги была увеличена с 1 до 5 миллионов тонн. Ведется активная работа по увеличению грузоперевалочной способности Бакинского международного морского торгового порта, важного звена Среднего коридора, с 15 млн тонн до 25 млн тонн в год.

Также была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством и обменом опытом в различных секторах сельского хозяйства, включая взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, охрану растений, ветеринарию и другие.

Были оценены успешные результаты сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, отмечено значение проведения в Грузии в 2023 году церемонии закладки фундамента нового здания Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева с участием премьер-министров. Выражена взаимная заинтересованность в расширении культурно-гуманитарного обмена и сотрудничества в сфере образования.

На заседании широко обсуждались перспективы развития стратегического партнерства по всем направлениям азербайджано-грузинских отношений, члены делегаций выступили по вопросам, стоящим на повестке дня.

По итогам заседания премьер-министры Али Асадов и Ираклий Кобахидзе подписали протокол 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией.

Также были подписаны меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии о сотрудничестве в консульской сфере, меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в сфере морского транспорта, протокол о намерениях между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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