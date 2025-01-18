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Азербайджан ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 18 января 2025 13:56 (UTC +04:00)
Азербайджан ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан с нетерпением ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"Надеемся, что стороны будут придерживаться этого соглашения. Азербайджанское государство выступает за решение этого конфликта на основе принципа двух государств", - отметил он.

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