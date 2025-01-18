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Турция и Азербайджан стремятся укреплять сотрудничество в различных регионах мира — Хакан Фидан

Политика Материалы 18 января 2025 14:03 (UTC +04:00)
Турция и Азербайджан стремятся укреплять сотрудничество в различных регионах мира — Хакан Фидан

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан стремятся укреплять сотрудничество в различных регионах мира.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что братство Турции и Азербайджана продолжит вносить вклад в мир и стабильность в регионе.

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