Турция и Азербайджан стремятся укреплять сотрудничество в различных регионах мира — Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан стремятся укреплять сотрудничество в различных регионах мира.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он отметил, что братство Турции и Азербайджана продолжит вносить вклад в мир и стабильность в регионе.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей