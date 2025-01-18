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Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе - Хакан Фидан

Политика Материалы 18 января 2025 14:34 (UTC +04:00)
Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе - Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Говоря о сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области энергетики, министр отметил, что главная цель - в кратчайшие сроки реализовать проект железной дороги Карс-Нахчыван.

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