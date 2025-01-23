Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС в связи с оказанием услуг за счет выделенных из бюджета средств - Указ

Политика Материалы 23 января 2025 19:25 (UTC +04:00)
Расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС в связи с оказанием услуг за счет выделенных из бюджета средств - Указ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".

Как сообщает Trend, согласно указу, расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета.

В этот список добавлена Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

Настоящий указ применяется с 1 сентября 2024 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости