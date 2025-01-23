Расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от НДС в связи с оказанием услуг за счет выделенных из бюджета средств - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".

Как сообщает Trend, согласно указу, расширен список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость в связи с оказанием работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета.

В этот список добавлена Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе.

Настоящий указ применяется с 1 сентября 2024 года.