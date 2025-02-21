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Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 21 февраля 2025 16:04 (UTC +04:00)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в нашей стране, был организован ознакомительный визит на авиаремонтный завод ВВС Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе визита принимали участие 22 военных атташе, представляющих 17 стран.

Сначала гостям был представлен подробный брифинг об истории создания, этапах развития и текущей деятельности авиаремонтного завода. Было отмечено, что на заводе осуществляется техническое обслуживание, ремонт и модернизация военной авиационной техники.

На заводе работают профессиональные инженеры, технические работники и специалисты в области военной авиации, имеющие многолетний опыт работы.

После брифинга были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.

Затем делегация осмотрела производственные помещения завода и воочию понаблюдала за процессами ремонта, модернизации и другими процессами.

Гости выразили удовлетворение непосредственным наблюдением за работой, проводимой на заводе, высоко оценили применяемые здесь технологии и профессионализм специалистов.

Участники рассказали о важной роли подобных мероприятий в укреплении международного военного сотрудничества и обмене опытом, и поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита.

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Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана (ФОТО)
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