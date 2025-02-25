Состоялось заседание правления Альянса азербайджанцев Германии в новом составе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Германии городе Берлин, состоялось очередное заседание Альянса азербайджанцев Германии, на котором был утвержден новый состав правления Альянса.

Об этом во вторник сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Новым председателем правления был избран Алтай Рустамли, соучредитель Кельнского дома Азербайджана, один из активных членов азербайджанской диаспоры в Германии.

Затем правление Альянса организовало первое заседание нового состава. На собрании был обсужден путь, пройденный Альянсом, реализуемые проекты, высоко оценена деятельность организации, проведен широкий обмен мнениями о перспективах.

Азербайджанцы, входящие в новый и старый состав правления Альянса, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за заботу и системную поддержку деятельности азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что Государственный комитет по работе с диаспорой постоянно держит деятельность организации в центре внимания.

Также было подчеркнуто, что новый председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, проживающий в Германии с 2009 года, является одним из активных членов диаспоры Азербайджана в этой стране. Он активно участвует в распространении информации о реалиях Азербайджана и вносит вклад в процесс восстановления Карабаха.

Отметим, что Альянс азербайджанцев Германии был основан в сентябре 2018 года с целью организации соотечественников, проживающих в Берлине, и координации деятельности диаспорных организаций.

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