Образцовое сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии может стать примером для стран региона – Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Образцовое сотрудничество Азербайджана, Турции и Грузии может стать примером и для других стран региона.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня после совместной пресс-конференции в Анкаре с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Транспортировка энергетических ресурсов Каспия на мировые и европейские рынки, наше сотрудничество на Черном море - все это чрезвычайно важные стратегические направления. Имеется большой потенциал для более тесного сотрудничества", - сказал он.

Глава МИД отметил, что благодаря воле Азербайджана, Турции и Грузии удастся в полной мере реализовать этот потенциал. "Надеюсь, что наше образцовое сотрудничество может стать примером для других стран региона", - добавил он.

Хакан Фидан напомнил, что Турция, Азербайджан и Грузия реализуют значимые проекты в рамках стратегического сотрудничества. Отметив, что в настоящее время существуют активные проекты в энергетической и транспортной сферах, реализуемые с участием трех стран, глава МИД подчеркнул, что они имеют важное значение для повышения уровня благополучия, установления и сохранения мира в регионе.

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