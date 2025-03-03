Названо количество обезвреженных мин в освобожденных селах Газахского района

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Газахского района с апреля 2024 года проходят работы по разминированию.

В ответ на запрос Trend в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) сообщили, что в ходе проводимых операций было очищено 59,9 гектара территории, обнаружено и обезврежено 857 противопехотных, 95 противотанковых мин и 38 неразорвавшихся боеприпасов.

"На указанных территориях наблюдаются как сложный рельеф, так и высокий уровень загрязнения минами", - говорится в сообщении Агентства.

Напомним, что в прошлом году в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 квадратных километра) 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

24 мая Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики взяла под контроль территории этих.

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