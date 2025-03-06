Представители политпартий Азербайджана посетят Ханкенди, Аскеран и Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Представители действующих в стране политических партий, известные политологи и политические обозреватели, а также руководители интернет-телеканалов, редакторы газет, журналисты 6 марта отправились в Ханкенди, Аскеран и Ходжалы. Поездка организована Администрацией Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, подобные проекты, способствуя формированию здоровой атмосферы сотрудничества между политическими силами, а также установлению конструктивных отношений, являются проявлением приоритетного внимания к демократическим принципам и ценностям, уделяемого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в государственной политике.

Нынешняя поездка уже пятая в рамках здорового политического диалога, поощряемого в политической среде страны по инициативе Президента Ильхама Алиева. Ранее аналогичные совместные поездки представителей политических сил были организованы в Агдам, дважды - в Шушу и Зангилан. Так, первая поездка лидеров партий и политологов (в Агдам) состоялась 17 марта 2021 года, вторая (в Шушу) – 7 октября 2021 года. В рамках третьей поездки (в Шушу) 15 июня 2022 года представители политических сил приняли участие в международной конференции на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения – источник мира и стабильности для Кавказа и региона», посвященной первой годовщине Шушинской декларации. Четвертая совместная поездка (в Зангилан) состоялась 24 июня 2022 года.

В рамках поездки планируется посещение достопримечательностей Ханкенди, крепости Аскеран и города Ходжалы.

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