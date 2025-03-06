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Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2025 15:20 (UTC +04:00)
Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с 25-й годовщиной подписания великим лидером Гейдаром Алиевым 6 марта 2000 года указа "О реализации государственной женской политики в Азербайджанской Республике" и 8 Марта - Международным женским днем, коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Trend, была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к их могилам были возложены цветы.

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Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Коллектив Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и группа общественных активисток посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
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