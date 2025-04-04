При министерстве образования и науки Азербайджана создаются юридические лица публичного права - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по оптимизации деятельности научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики, и увеличению их эффективности.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, в подчинении министерства науки и образования Азербайджанской Республики (далее – министерство) будут созданы следующие юридические лица публичного права:

Институт геологии на базе Института геологии и геофизики и Института нефти и газа;

Институт географии на базе Института географии имени академика Гасана Алиева и Института почвоведения и агрохимии;

Институт физики на базе Института физики и Института радиационных проблем;

Институт химии на базе Института катализа и неорганической химии имени академика Муртузы Нагиева и Института химии присадок имени академика Али Гулиева;

Институт математики на базе Института систем управления и Института математики и механики;

Институт ботаники на базе Института ботаники и Института дендрологии;

Институт исследования живых систем на базе Института зоологии и Института физиологии имени академика Абдуллы Гараева

Институт молекулярной биологии на базе Института молекулярной биологии и биотехнологии, Института микробиологии и Института биофизики.

Кроме того, создаются 2 (два) новых научных учреждения с современной инфраструктурой и научно-исследовательской и опытно-производственной базой в соответствии с международными стандартами.

Также, Институт полимерных материалов, подчинённый министерству, передан под руководство Сумгайытского государственного университета; Институт экологии и природных ресурсов (Гянджа), Институт биоресурсов (Гянджа), Институт аграрных проблем (Гянджа), Ботанический сад (Гянджа) переданы под руководство Государственного университета Гянджи; Институт природных ресурсов (Нахчыван), Институт биоресурсов (Нахчыван), Батабатская астрофизическая обсерватория (Нахчыван) переданы под руководство Нахчыванского государственного университета.

Ликвидированы подчинявшиеся министерству научно-производственные объединения "Нафта", "Ашгар" и "Композит".

Кабинету министров поручено обеспечить поэтапное принятие этих мер до конца 2025 года и проинформировать Президента Азербайджанской Республики о результатах, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству науки и образования Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в проектах государственного бюджета на ближайшие годы необходимые финансовые средства для расходов на содержание новосоздаваемых научных учреждений в соответствии с данным распоряжением.