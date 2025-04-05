Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание - поставлены задачи перед должностными лицами

БАКУ /Trend/ - 5 апреля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили в субботу Trend в минобороны Азербайджана, в совещании, состоявшемся в формате видеосвязи, принимали участие заместители министра, командующие видами войск (сил), начальники главных управлений, управлений и служб, командиры воинских частей и соединений, а также руководители Национального университета обороны и подведомственных ему специальных военно-учебных заведений.

"Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Отметив, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев назвал армейское строительство в нашей стране одним из приоритетных вопросов, министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед армией в связи с совершенствованием служебно-боевой деятельности и повышением боеспособности подразделений.

Министр обороны напомнил слова Верховного Главнокомандующего о том, что историческая победа открыла путь к мирным переговорам, и отметил высокую оценку им профессионализма, проявленного Азербайджанской Армией, особенно в ходе 44-дневной Отечественной войны и в последующих боевых операциях, что поставило перед Азербайджанской Армией более ответственные задачи.

На совещании были широко обсуждены сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, в том числе регулярные обстрелы наших подразделений противником в последние дни и попытки осуществления разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии при помощи беспилотных летательных аппаратов и дронов. Министр поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи о готовности подразделений Азербайджанской Армии оперативно реагировать на любые провокации и подчеркнул важность повышения бдительности при организации боевого дежурства.

Затем было рассказано о положительных результатах успешных реформ, проводимых в Азербайджанской Армии, были обсуждены реализованные и запланированные мероприятия на текущий год.

Подчеркнув важность расширения боевых возможностей и способностей войск, министр поручил поддерживать интенсивность военных учений, проводимых с учетом современного боевого опыта, и постоянно повышать их качество путем внедрения технологических инноваций. Были даны указания касательно деятельности, проводимой в направлении обеспечения кибербезопасности современных средств информационных технологий.

Отмечалась важность уделения особого внимания комплектованию подразделений профессиональным кадровым составом с учетом новых форм и методов, применяемых в системе военного образования с целью обеспечения доступности, инклюзивности и удовлетворенности граждан.

Министр поставил перед должностными лицами задачи по повышению знаний и навыков военнообязанных различных специальностей, привлекаемых к учебным сборам, и обучению их правилам применения принятого на вооружение оружия и техники.

До внимания командного состава вновь были доведены требования об улучшении социально-бытовых условий и морально-психологической подготовки личного состава, материально-технического обеспечения подразделений, дислоцирующихся в районах со сложным рельефом местности, организации качественного питания и усилении контроля за строгим соблюдением правил безопасности.

Были даны соответствующие указания по изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу, чуткому отношению к процессу их адаптации и проявлению внимания к состоянию их здоровья.

Подчеркивалась важность регулярного проведения просветительских мероприятий с военнослужащими и регламентирования выполняемой ими деятельности в соответствии с требованиями уставов.

Были даны соответствующие поручения по обеспечению войск всеми видами резервов в соответствии с сезоном и подготовке к переводу вооружения и техники на весенне-летний режим эксплуатации.

На совещании также была подчеркнута важность продолжения инженерных мероприятий, проводимых на освобожденных территориях с соблюдением правил безопасности.

В завершение генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность в том, что Азербайджанская Армия, всегда оправдывавшая доверие Верховного Главнокомандующего, и впредь будет оправдывать это доверие", - говорится в сообщении ведомства.

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