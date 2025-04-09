Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит процветание региона - профессор Университета Сент-Эндрюс

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит процветание региона.

Об этом сказал в среду Trend профессор Университета Сент-Эндрюс (Великобритания) Рик Фон (Rick Fawn).

"Все надеются на подписание всеобъемлющего и согласованного мирного соглашения. Уверен, это стало бы поводом для большой радости, ведь открыло бы путь к укреплению связей в регионе. Конфликт, безусловно, привёл к тому, что Армения десятилетиями оставалась в стороне от регионального развития. Поэтому достижение устойчивого и действенного мира, способного обеспечить процветание для всего региона, отвечает интересам очень многих людей", - отметил он.

По словам профессора, участие в международных форумах в Азербайджане предоставляет уникальную возможность зарубежным экспертам познакомиться с достижениями страны и региона в целом.

"Мне уже доводилось принимать участие в подобных сессиях, и каждый раз это фантастическая возможность для международных гостей. Вчера у нас снова была возможность увидеть результаты проделанной работы, и мы стали свидетелями дальнейшего развития инфраструктуры", - сказал Рик Фон.

Он подчеркнул, что на освобождённых территориях ведётся масштабное строительство и восстановление.

"В рамках форума мы также посетили Карабахский университет. Состоялась великолепная сессия. Все были поражены тем, насколько быстро удалось наладить работу подобного учебного заведения. Мы встретились со многими из более чем тысячи студентов, обучающихся там сегодня", - добавил Рик Фон.