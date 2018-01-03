Шахрияр Мамедъяров завершил год на третьем месте в рейтинге ФИДЕ

3 января 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завершил 2017 год на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Мамедъярову удалось сохранить свою позицию по сравнению с декабрьским рейтингом.

Отметим, что в итоговом рейтинге года Мамедъяров оказался выше армянского шахматиста Левона Ароняна, который переместился со второго на четвертое место.

Теймур Раджабов также вошел в первую двадцатку.

Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834

2. Фабиано Каруана (США) – 2811

3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804

4. Левон Аронян (Армения) – 2797

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793

6. Уэсли Со (США) – 2792

7. Владимир Крамник (Россия) – 2787

8. Хикару Накамура (США) – 2781

9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769

10. Петр Свидлер (Россия) – 2768…

19. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2748...

40. Рауф Мамедов (Азербайджан) – 2709

41. Аркадий Найдич (Азербайджан) – 2701

Напомним, что в прошлом году национальная сборная Азербайджана (Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов) стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Baku Open - 2017 собрал ведущих шахматистов (ФОТО)
Спорт 20 ноября 2017 11:29
В Баку прошла встреча с победителями чемпионата Европы по шахматам (ФОТО)
Социум 8 ноября 2017 16:37
Сборная Азербайджана по шахматам стала чемпионом Европы
Общество 6 ноября 2017 21:54
Азербайджан обыграл Армению на командном чемпионате Европы по шахматам
Общество 3 ноября 2017 22:53
Gens una sumus: Юному азербайджанскому шахматисту необходима срочная помощь (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)
Социум 15 сентября 2017 17:33
Шахрияр Мамедъяров раскрыл секрет двойной победы: "Моя невеста из Шамкира" (ФОТО)
Интервью 2 мая 2017 19:29
В Шамкире прошло торжественное закрытие Мемориала Вугара Гашимова (ФОТО)
Социум 1 мая 2017 14:03
Футбольные битвы на шахматном турнире в Азербайджане. Интеллект или техника? (ФОТО)
Социум 27 апреля 2017 17:13
Торжественное открытие Мемориала Вугара Гашимова Shamkir Chess 2017 (ФОТО)
Социум 21 апреля 2017 13:08
В Шамкире пройдет супертурнир по шахматам памяти Вугара Гашимова
Социум 3 апреля 2017 13:52
В МЧС Азербайджана выявили лучших шахматистов (ФОТО)
Социум 28 января 2017 16:04
На Бакинском бульваре пройдет турнир по шахматам среди любителей
Социум 28 сентября 2016 18:15
Креативные и красочные шахматные фигуры в Баку (ФОТО)
Культура 29 августа 2016 17:25
В Баку открылась выставка "Жизнь шахматам" (ФОТО)
Социум 26 августа 2016 13:32
В Баку отметили Международный день шахмат (ФОТО)
Социум 21 июля 2016 13:00
Баку откроет новую страницу в истории шахматных турниров - президент ФИДЕ
Общество 27 мая 2016 15:48
Рауф Мамедов: Дважды в Китае звучал наш гимн, и такие моменты нельзя описать словами (ФОТО)
Интервью 18 марта 2016 17:20
Сотрудники МЧС Азербайджана выявили лучших шахматистов (ФОТО)
Социум 30 января 2016 14:31