Шахрияр Мамедъяров завершил год на третьем месте в рейтинге ФИДЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завершил 2017 год на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Мамедъярову удалось сохранить свою позицию по сравнению с декабрьским рейтингом.

Отметим, что в итоговом рейтинге года Мамедъяров оказался выше армянского шахматиста Левона Ароняна, который переместился со второго на четвертое место.

Теймур Раджабов также вошел в первую двадцатку.

Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834

2. Фабиано Каруана (США) – 2811

3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804

4. Левон Аронян (Армения) – 2797

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793

6. Уэсли Со (США) – 2792

7. Владимир Крамник (Россия) – 2787

8. Хикару Накамура (США) – 2781

9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769

10. Петр Свидлер (Россия) – 2768…

19. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2748...

40. Рауф Мамедов (Азербайджан) – 2709

41. Аркадий Найдич (Азербайджан) – 2701

Напомним, что в прошлом году национальная сборная Азербайджана (Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов) стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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