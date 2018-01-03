Шахрияр Мамедъяров завершил год на третьем месте в рейтинге ФИДЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завершил 2017 год на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Мамедъярову удалось сохранить свою позицию по сравнению с декабрьским рейтингом.
Отметим, что в итоговом рейтинге года Мамедъяров оказался выше армянского шахматиста Левона Ароняна, который переместился со второго на четвертое место.
Теймур Раджабов также вошел в первую двадцатку.
Рейтинг ФИДЕ на январь 2018 года
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2834
2. Фабиано Каруана (США) – 2811
3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2804
4. Левон Аронян (Армения) – 2797
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2793
6. Уэсли Со (США) – 2792
7. Владимир Крамник (Россия) – 2787
8. Хикару Накамура (США) – 2781
9. Дин Лижэнь (Китай) – 2769
10. Петр Свидлер (Россия) – 2768…
19. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2748...
40. Рауф Мамедов (Азербайджан) – 2709
41. Аркадий Найдич (Азербайджан) – 2701
Напомним, что в прошлом году национальная сборная Азербайджана (Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов) стала победителем командного чемпионата Европы по шахматам.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)
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