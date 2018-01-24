В школах Азербайджана может быть отменено суммативное оценивание

24 января 2018 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2018/2019 учебного года в школах Азербайджана могут быть внесены изменения в связи с суммативным оцениванием, а в первых классах оно вообще может быть отменено, сообщили в среду Trend в минобразования.

В министерстве сообщили, что документ по суммативному оцениванию обсуждается совместно со специалистами по образованию и сейчас проектный документ на стадии обсуждения.

Согласно документу, в первых классах предлагается отменить суммативное оценивание, во вторых и четвертых классах – отменить большое суммативное оценивание, оставив только малые суммативы.

В 5-9 классах предлагается проводить малые суммативы по всем предметам и проводить большие суммативы только по предметам выпускных экзаменов.

В лицеях, гимназиях, школах-лицеях по решению педсовета в различных классах могут проводиться большие суммативы по отдельным предметам.

В 10-11 классах с уклоном предлагается проводить большие суммативы по предметам уклона.

«Пока все это обсуждается в качестве предложений. В случае утверждения проекта он будет применен в 2018/2019 учебном году», - сказали министерстве.

Отметим, что в связи с применением куррикулумов результаты учащихся средних школ оцениваются в трех формах – диагностической, формативной и суммативной.

Суммативное оценивание – это оценка успехов учащихся на каком-то этапе учебы. На основании суммативного оценивания формируются годовые оценки учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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