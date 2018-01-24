Завтра в Азербайджане будет до восьми градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром в отдельных местах слабый туман, морось, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 765 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки, в горной местности - снег, местами туман. Северо-восточный ветер местами будет сильным.

Ночью - 0-4, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса тепла.

С вечера завтрашнего дня, начиная с северных и западных районов, и до 28 января на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами возможны осадки, снег, местами сильный. Северо-восточный ветер в отдельных местах усилится. Температура воздуха снизится на 4-7 градусов. Дороги в горных районах могут покрыться льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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