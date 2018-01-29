Прекращена операция по поиску пропавшего судна "Восток", на борту которого находились азербайджанцы

Операция по поиску пропавшего в Японском море краболова "Восток" прекращена после пяти суток безуспешных маневров, пишет Интерфакс.

"Активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия надежды найти людей живыми. Поиски продолжат проходящие в том районе суда", - сообщил агентству представитель Владивостокского координационно-спасательного центра.

По данным ГУ МЧС по Приморью, с начала поисковой операции в Японском море авиацией МЧС России обследовано более 26,6 тыс. км. акватории.

Рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь 25 января, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. Судно направлялось из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области, на борту было 20 человек.

Отметим, что среди членов экипажа пропавшего судна двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения.

В зоне поисков нашли два спасательных жилета и два круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Восток" построили в 1985 году в Южной Корее, он ходит под российским флагом. Порт приписки - Невельск (Сахалинская область).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.