МЧС Азербайджана перейдет на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы.

С целью оперативного предотвращения всевозможных чрезвычайных ситуаций и быстрого устранения их последствий, обеспечения безопасного отдыха населения в преддверии и в дни праздника Новруз, министерство по чрезвычайным ситуациям перейдет на усиленный режим работы.

В связи с этим в подразделениях министерства проведена необходимая работа, личный состав проинструктирован.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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