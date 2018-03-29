Yeni Hayat успешно завершает свой очередной проект (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа компаний Yeni Hayat, являющаяся одним из передовых участников строительного сектора страны, дала старт поэтапной сдачи квартир в жилом комплексе Grand Hayat – очередном успешном проекте компании.

Согласно сообщению компании, в построенном в одной из благоприятнейших с инфраструктурной точки зрения частей города – по адресу: Тбилисский проспект, 1054, - комплексе Grand Hayat ведутся завершающиеся работы, и с 27 марта владельцам квартир 1-го и 2-го зданий комплекса предоставляются ключи.

Отметим, что для обеспечения комфорта и безопасности ремонтных работ владельцам квартир будут созданы особые условия, в результате чего первые жители комплекса смогут беспрепятственно осуществлять грузоподъемные и ремонтные меры по специально разработанному графику.

Созданная в 2002 году, отличающаяся своими новыми идеями и новаторством, Группа компаний Yeni Həyat вот уже 15 лет славится как одна из самых передовых компаний в строительном секторе страны. За этот период компания осуществила ряд инновативных и амбициозных проектов, каждый из которых, являясь уникальным с точки зрения архитектурной и инженерной мысли, сможет стать достойным наследием для грядущего поколения.

Как и в остальных проектах Yeni Hayat, во время возведения Grand Hayat основными критериями являлись высокое качество строительных материалов, точные инженерные расчеты, сплочение в единое пространство всех типов услуг для обеспечения нужд жителей и предоставление им самых современных и комфортных квартир.

Отметим, что строительство комплекса Grand Hayat осуществляется в рамках концепции качества «7S», тем самым объединяя в себе все необходимые стандарты и элементы комфортной жизни, такие как «Полное обслуживание зданий - 1S», «Отремонтированные квартиры - 2S», «Парк отдыха - 3S», «Гипермаркет - 4S», «Спортивный и оздоровительный центр - 5S», «Детский сад и дошкольное образование - 6S», «Развлекательный центр - 7S».

Для дополнительной информации можно обратиться в Центр по продажам (пр. Нобеля 15, Торговый центр Megafun, 1-й этаж), Презентационный офис, организованный в самом комплексе (Тбилисский проспект, 1054), а также позвонить в Справочный центр 922.

«Grand Hayat воссоединит вас с комфортной жизнью, о которой вы мечтали!»

www.grandhayat.az

Справочный центр: 922.

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