Штормовой ветер повалил в Баку 21 дерево (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер повалил 21 дерево в Хатаинском, Бинагадинском и Ясамальском районах Баку, сообщил в пятницу завотделом охраны растений Объединения озеленительного хозяйства Исполнительной власти столицы Орхан Мамедов.

По его словам, за исключением одного поваленного дерева остальные - это высокие, здоровые деревья.

Мамедов объяснил падение деревьев сильным ветром, добавив, что климат и почва Баку не позволяют сажать в городе все виды деревьев, они не могут пускать глубокие корни. Поэтому в лучшем случае в Баку можно сажать оливковые деревья. Из-за сильных ветров в Баку высота деревьев не должна быть выше 6-7 метров, сказал завотделом.

Он напомнил, что из-за ветра в праздничные дни в городе упало 30 деревьев.

Напомним, что сегодня утром дерево, упавшее на дорогу по улице Ашуга Али в Наримановском районе, перекрыло транспортное движение. Еще одно дерево, упав на старое строение в 3155-м квартале по ул. Зардаби в Ясамальском районе, разрушило его. В Низаминском районе дерево упало на электропровода.

Отметим, что сильный северо-западный ветер сохранится в Баку до второй половины завтрашнего дня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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