В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла донорская акция сдачи крови для детей (ФОТО)

5 апреля 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева прошла донорская акция сдачи крови для детей «У крови нет нации».

Как сообщает Азертадж, в акции приняли участие более 40 азербайджанских студентов.

«Сегодня по инициативе Лейлы Алиевой в НМИЦ ДГОИ прошла благотворительная акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР). В ней приняли участие азербайджанские студенты и молодежь, учащаяся и проживающая в Москве. Конечно, мы все хотим, чтобы маленькие дети никогда не болели онкологическими заболеваниями. Однако, в России от этого страдают более 6 тысяч детей. И мы надеемся, что, проводя подобные акции, мы хоть как-нибудь поможем им преодолеть болезнь», - сказал член правления АМОР Эмин Гаджиев.

Он подчеркнул, что за сдачу крови донорам выплачивается компенсация, которая будет перечислена на счет больницы.

«Я очень рад, что принимаю участие в данной акции в качестве донора и призываю всех присоединиться к нам. Каждая капля крови, которую мы сегодня отдали – это вклад в будущее поколение», - сказал один из доноров акции, курсант Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, Халиг Гусейнов.

Отметим, что донорская акция «У крови нет нации» проводится уже более 10-ти лет. Она проходит не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации. Ежегодно в ней принимают участие тысячи юношей и девушек, а собранные средства направляются на лечение больных детей.

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