В Баку отметили 20-летие столицы Казахстана

29 июня 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В посольстве Казахстана в Азербайджане состоялся официальный прием по случаю 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны.

На мероприятии присутствовали члены правительства, депутаты Милли Меджлиса, главы иностранных дипломатических миссий и международных организаций, представители общественно-политических кругов, творческой интеллигенции, деловых кругов, ведущих СМИ Азербайджана, а также соотечественники.

В ходе приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев отметил, что за два десятилетия Астана стала не только политическим, экономическим и культурным центром, но и местом проведения международных мероприятий регионального и мирового масштаба, выдвижения глобальных инициатив. Он подчеркнул, что за столь короткое время в сердце Евразии возведен город с уникальным архитектурным стилем, вобравшим в себя лучшие традиции Востока и современные веяния Запада.

Посол Казахстана обратил внимание на успешное проведение в Астане Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», впервые проходившей на пространстве СНГ.

«Сегодня Астана является своеобразным брендом современного Казахстана, национальным символом и гордостью казахстанцев», - отметил посол.

В ходе мероприятия были показаны видеоролики о столице Казахстана, позволившие поближе ознакомить гостей с современным «smart» мегаполисом, а блюда национальной кухни придали национальный колорит праздничному вечеру.

(Автор: Ляман Зейналова)

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